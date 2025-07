TSV 1860 München zwischen Euphorie und Investoren-Wirbel: Volland lässt Fans träumen

"Wir wollen auf jeden Fall oben mitspielen, das ist klar. Irgendwelche anderen Zielen zu formulieren, wäre mit dieser Mannschaft lächerlich. Aber das Wort Aufstieg bei einer so langen Saison in den Mund zu nehmen, das ist Quatsch", sagte Ex-Nationalspieler Kevin Volland (33).

Nach schwierigen Jahren in der 3. Liga ist die Euphorie im Fanlager des TSV 1860 München enorm, obwohl die finanzielle Zukunft, mal wieder, ungewiss ist. Neben Hansa Rostock zählt der Meister von 1966 in der am Wochenende beginnenden Drittliga-Saison zu den Top-Favoriten auf den Aufstieg.

Florian Niederlechner (34) ist zurück in München! © Soeren Stache/dpa

Es scheint so, als ob die größte Gefahr für den TSV 1860 München wieder einmal darin besteht, sich selbst zu schaden. Pünktlich zur Mitgliederversammlung am 7. Juli, bei der Präsident Robert Reisinger (61) nach acht Jahren von Gernot Mang (56) abgelöst wurde, hatte der Verein bekannt gegeben, dass Investor Ismaik seine 1860-Anteile an eine Schweizer Familienholding veräußert – Ismaik selbst wurde in der Erklärung zitiert.

Doch die Übernahme war noch gar nicht in trockenen Tüchern und platzte, die Hintergründe blieben bis zuletzt mysteriös. In den Tagen vor dem Saisonstart fungiert Ismaik weiter als Gesellschafter – und zeigt Präsenz: Er reiste nach München, was nicht oft passiert, und verkündete im neuen 1860-Trikot, dass seine drei Vertreter im Aufsichtsrat zurückgetreten seien.

Weil der Kader nicht nur gut, sondern auch kostenaufwendig sein dürfte, wird es im Laufe der Saison aller Voraussicht nach auch wieder auf Ismaik ankommen, für die nötige Liquidität zu sorgen.

Unterdessen unternimmt 1860 mit neuer Kaderqualität und großer Euphorie nunmehr den achten Versuch, die Zugehörigkeit zur dritten Liga endlich zu beenden.