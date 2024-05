Stuttgart steht Kopf: VfB überholt den FC Bayern

Eine Saison, die aus VfB-Sicht nahe an der Perfektion war, fand mit einem Erfolg im letzten Heimspiel seinen krönenden Abschluss. © Tom Weller/dpa

Die Schwaben gewannen gegen Borussia Mönchengladbach am heutigen Samstag mit 4:0 (2:0) und schafften so noch einen weiteren Vereinsrekord.

Nach zwei Fast-Abstiegen nacheinander holten die Stuttgarter diese Saison satte 73 Punkte - mehr als je zuvor in einer Spielzeit in der Fußball-Bundesliga.

Da der FC Bayern im Fernduell patzte und bei der TSG 1899 Hoffenheim mit 2:4 verlor, zog der VfB in der Tabelle noch an den Münchnern vorbei auf Platz zwei.

Nach einem überragenden Jahr, das von der Abstiegsrelegation bis in die Champions League führte, winkt dem Team von Trainer Sebastian Hoeneß (42) nun also auch noch die Teilnahme am Supercup.