"Haben abgeliefert!" Wohlgemuth voll des Lobes für VfB-Coach Hoeneß

Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth (45) blickt zuversichtlich ins kommende VfB-Jahr. © Tom Weller/dpa

Vier Punkte Rückstand sind es auf Rang vier, der zur direkten Teilnahme an der Champions League berechtigt. VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth (45) macht seiner Mannschaft Mut und blickt auf die positiven Entwicklungen.

"Wir haben abgeliefert, und zwar in allen Wettbewerben", sagte der 45-Jährige im Interview der "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten".

In der Bundesliga habe man - abgesehen von der vergangenen Saison - so viele Punkte, wie der VfB zuletzt vor 17 Jahren hatte. "In DFB-Pokal und Champions League liegt es ganz an uns, ob wir den nächsten Schritt machen.

Mit anderen Worten: Alle Türen stehen offen", sagte Wohlgemuth. "Viele Jahre waren wir Zaungast und haben den anderen bei ihren internationalen Wettkämpfen zugeschaut. Es war völlig klar, dass wir unsere Erfahrungen in dem Dreiklang der Wettbewerbe erst machen mussten."