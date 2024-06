Nicht nur sportlich läuft es rund: VfB-Boss Wehrle vor Heirat

Die Hochzeit finde in Konstanz am Bodensee statt, wo Wehrle früher studiert hat. "Ja das stimmt. Wir freuen uns sehr darauf. Aber alles andere ist und bleibt unsere Privatsache", sagte er.

Der VfB-Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle wird am 3. August seinen langjährigen Freund heiraten. Der 49-Jährige bestätigte der Deutschen Presse-Agentur einen Bericht der "Bild"-Zeitung vom heutigen Freitag.

Zudem ist Wehrle Aufsichtsratsvorsitzender der DFB GmbH & Co. KG und Mitglied im Aufsichtsrat der DFL Digital Sports GmbH. Nachdem die Stuttgarter in der Saison 2022/23 noch gegen den Abstieg gespielt hatten, wurden sie in der zurückliegenden Spielzeit Zweiter hinter Meister Bayer Leverkusen und qualifizierten sich damit für die Champions League.