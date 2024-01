Schock im Testspiel: Verpasst VfB-Star Guirassy seinen Africa-Cup?

VfB-Star Serhou Guirassy (27) gilt als personifizierte Lebensversicherung der Schwaben. © Tom Weller/dpa

Der Nationalstürmer Guineas wurde im Testspiel gegen Nigeria (2:0) am gestrigen Montag in Abu Dhabi mit Verdacht auf eine Oberschenkelblessur ausgewechselt.

Eine genaue Diagnose stand zunächst noch aus.

Guirassy und Guinea befinden sich aktuell in der Vorbereitung auf den Afrika-Cup.

Das erste Gruppenspiel in Katar steht am 15. Januar gegen Kamerun an. Dem VfB wird der 27-Jährige in den kommenden Wochen also ohnehin fehlen.