Schocknachricht vor CL-Duell mit Stuttgart: Fußballprofi trauert um seinen Sohn

Meschack Elia (27, r.) trauert um seinen Sohn. © Fabrice COFFRINI / AFP

Das teilten die Berner am Mittwochnachmittag mit.

"Meschack Elia und die Young Boys haben am Dienstagabend eine unfassbar traurige Nachricht erhalten: Ein Sohn von Meschack Elia ist völlig unerwartet nach kurzer Krankheit verstorben", schrieben die Schweizer.

Elias Lebensgefährtin sei mit den beiden gemeinsamen Söhnen in die Demokratische Republik Kongo gereist, wo es dann zum tragischen Ereignis gekommen sei.

Wie alt das Kind gewesen ist, ließ der BSC offen, laut Blick handele es sich aber um einen von zwei Zwillingssöhnen, die 2019 geboren wurden.

Daraufhin sei der Kongolese am heutigen Mittwoch erst nach Bern zurückgereist, um dann so bald wie möglich zu seiner Familie in seine Heimat zu fliegen.