Sommer-Wechsel nach Stuttgart? Werder-Star wohl im Anflug

Der Bremer Offensivmann Nick Woltemade (22) wird die Weser zum Sommer verlassen. © Jan-Philipp Strobel/dpa

Das gab der 22-Jährige am heutigen Dienstag bei Instagram bekannt. "Ich habe eine Entscheidung getroffen. Es ist der Zeitpunkt gekommen, auch dank meiner Erfahrung mit Elversberg, ab Sommer eine neue sportliche und persönliche Herausforderung anzunehmen", schrieb der U21-Nationalspieler.

Nach Informationen des TV-Senders Sky wird Woltemade nach dieser Saison zum VfB Stuttgart wechseln.

Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es aber nicht. Woltemades Vertrag mit den Bremern läuft am 30. Juni aus.

Der in Bremen geborene Angreifer wechselte bereits 2010 in die Jugendabteilung von Werder. In der vergangenen Saison spielte er auf Leihbasis und mit großem Erfolg für die SV Elversberg.