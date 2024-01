Sorgen um verletzten VfB-Star Guirassy: So steht es wirklich um ihn!

Stuttgarts Stürmer Serhou Guirassy (27) weilt aktuell mit seiner Nationalmannschaft in Abu Dhabi. © Tom Weller/dpa

Der Torjäger habe sich im Vorbereitungsspiel auf den Afrika-Cup gegen Nigeria eine leichte Zerrung im Oberschenkel zugezogen.

Das ergab eine MRT-Untersuchung, hieß es in einer Mitteilung auf der Social-Media-Plattform X, vormals Twitter, am heutigen Mittwoch.

Guirassy, der am Montag ausgewechselt wurde, verspüre demnach keine Schmerzen, werde aber weiterhin vom medizinischen Stab betreut.

Guinea startet am Montag in das Turnier in der Elfenbeinküste gegen Kamerun. Ob Guirassy mitwirken kann, ist noch offen. "Die Situation wird von Tag zu Tag beurteilt", hieß es in dem Post abschließend.