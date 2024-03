Termin für VfB-Mitgliederversammlung steht: Vertrauensfrage wird gestellt

Stuttgart - Die nächste ordentliche Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart soll am 28. Juli 2024 stattfinden.

Präsident Claus Vogt (54) steht zunehmend in der Kritik. © Tom Weller/dpa

Vizepräsident Rainer Adrion (70) und Präsidiumsmitglied Christian Riethmüller (49) werden auf der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart die Vertrauensfrage stellen.

Das gaben beide am Donnerstag in einer Stellungnahme des Präsidiums, mehrheitlich durch Adrion und Riethmüller vertreten, und des Vorstands, vertreten durch Vorstandschef Alexander Wehrle (49) sowie die beiden Mitglieder Thomas Ignatzi und Rouven Kasper, bekannt. Die nächste Mitgliederversammlung wurde auf den 28. Juli vorgezogen, wie es hieß.

Dort soll dann die Entscheidung fallen, ob Adrion und Riethmüller die Geschäfte des e.V. bis wenigstens zur nächsten Mitgliederversammlung 2025, bei der reguläre Wahlen für Präsidium und Vereinsbeirat stattfinden, weiterführen sollen. Die Mitgliederversammlung 2025 ist für Ende März/Anfang April geplant.

Die Versammlung des schwäbische Fußball-Bundesligisten könnte aufgrund der Turbulenzen in der VfB-Vereinsführung brisant werden, es könnte auch um eine mögliche Abwahl von Präsident Claus Vogt gehen. Vogt steht zunehmend in der Kritik. Er ist als Aufsichtsratsvorsitzender abgewählt worden, schließt einen Rücktritt als Präsident aber aus. In der jetzigen Stellungnahme wird er mit keinem Wort erwähnt.