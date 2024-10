VfB-Profi Karazor flog zu Unrecht vom Platz: DFB reagiert!

Frankfurt/Stuttgart - Fußballprofi Atakan Karazor (27) vom Bundesligisten VfB Stuttgart wird nach seiner Gelb-Roten Karte in Wolfsburg doch nicht für ein Spiel gesperrt.

Atakan Karazor (27) wurde beim Gastspiel in Wolfsburg zu Unrecht mit einem Platzverweis bedacht. © Jan Woitas/dpa

Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am heutigen Dienstag mit. Damit kann VfB-Trainer Sebastian Hoeneß (42) den Mittelfeldspieler auch im kommenden Heimspiel der Stuttgarter gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) einsetzen.

VfB-Kapitän Karazor hatte am Samstag beim 2:2 gegen den VfL Wolfsburg in der 63. Minute wegen eines vermeintlichen Foulspiels an VfL-Spielführer Maximilian Arnold (30) die zweite Gelbe Karte und damit Gelb-Rot gesehen. Der VfB legte daraufhin Einspruch gegen den Platzverweis ein.

Schiedsrichter Sven Jablonski (34) hatte bereits direkt nach dem Spiel eingeräumt, eine Fehlentscheidung getroffen zu haben.

Der Referee hatte sich für eine Regeländerung ausgesprochen, weil bislang der Videobeweis in Fällen nicht eingreifen darf, in denen es um Gelbe Karten geht - selbst wenn diese zum Platzverweis führen.