VfB Stuttgart: In die große Erleichterung mischt sich Verwunderung

Stuttgart - Der VfB Stuttgart ist wieder voll im Rennen um die Playoffs der Champions League . In die große Erleichterung nach dem 5:1 (1:1) gegen die Young Boys Bern mischte sich kurzzeitig aber auch etwas Verwunderung. Die Entstehung des zwischenzeitlichen 2:1, mit dem der Fußball-Bundesligist so richtig Fahrt aufgenommen hatte, war schließlich kurios gewesen.

Sichtlich zufrieden: VfB-Trainer Sebastian Hoeneß (links) und der verletzt fehlende Deniz Undav. © Tom Weller/dpa

"Großartig" fühle sich der erste Stuttgarter Heimsieg in der Königsklasse seit 15 Jahren an, sagte Trainer Sebastian Hoeneß. Und "wichtig" sei er natürlich gewesen. Seine Mannschaft habe nach dem Rückstand in der 6. Minute eine "überragende Moral" gezeigt und könne "stolz" auf sich sein.

Vor den verbleibenden zwei Spieltagen der Ligaphase liegt der VfB einen Zähler hinter den ersten 24 Tabellenplätzen, die am Ende zum Weiterkommen berechtigen. Im Januar geht es zunächst auswärts gegen das noch punktlose Slovan Bratislava, dann zuhause gegen das derzeit punktgleiche Paris Saint-Germain.

"Gegen Bratislava gewinnen und dann auf ein mögliches Endspiel gegen Paris hinarbeiten", gab Sportvorstand Fabian Wohlgemuth als Devise aus.

Der 45-Jährige hatte gegen Bern zwei unterschiedliche Halbzeiten des VfB gesehen. In der ersten habe die Mannschaft nach "Abläufen, Rhythmus und Präzision" gesucht, meinte er. In der zweiten habe sie dann "wie entfesselt" gespielt.