VfB Stuttgart meistert Härtetest gegen Bilbao mit Bravour

Noch ohne die EM -Teilnehmer in der Startelf kontrollierte das Überraschungsteam der vergangenen Saison gegen die enttäuschenden Gäste von Beginn an die Partie.

Die Einwechslung von Undav, der schon beim Aufwärmen mit Sprechchören begrüßt wurde, feierten die Fans wenige Minuten vor dem Ende lautstark (84.). Erst am Tag zuvor hatten die Schwaben vermeldet, sich nach langem Tauziehen mit Brighton & Hove Albion doch noch geeinigt zu haben.

Am kommenden Samstag tritt der Tabellenzweite der vergangenen Spielzeit zum Supercup in Leverkusen an.

Die Erstrunden-Aufgabe im DFB-Pokal beim SC Preußen Münster bestreiten die Schwaben deswegen erst am 27. August. Drei Tage zuvor beginnt die Bundesliga-Saison für die Stuttgarter mit einem Auswärtsspiel beim SC Freiburg.