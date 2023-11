"Zu viele Fehler gemacht": VfB verliert in Heidenheim

Während Hoffenheims Spieler jubeln (l.), können es Stuttgarts Angelo Stiller (22, 2.v.r.) und Waldemar Anton (27) nicht fassen. © Harry Langer/dpa

Die Heidenheimer Spieler klatschten in die Hände, die Fans skandierten "Derbysieger, Derbysieger!" - zu Recht, wie auch Frank Schmidt fand: "Wir haben heute einfach die richtigen Mittel gewählt", sagte der Fußballtrainer des FCH nach dem 2:0 (0:0) am Sonntagabend gegen den VfB Stuttgart bei DAZN.

Jan Schöppner (70. Minute) und Tim Kleindienst mit einem Tor aus dem Mittelkreis heraus (90.+4) trafen für den Aufsteiger, der zuvor vier Pflichtspiel-Niederlagen nacheinander kassiert hatte und aus dem DFB-Pokal ausgeschieden war.

"Riesen-Kompliment an meine Mannschaft", sagte Schmidt, der nur eines bemängelte: "Wir haben eigentlich viel zu wenig Tore heute gemacht." Die Stuttgarter waren entsprechend bedient. Das Team habe einfach "zu viele Fehler gemacht", sagte Torhüter Alexander Nübel, "die Standardsituationen haben wir auch nicht in den Griff bekommen, jede Flanke, jede Ecke hat immer gebrannt."

Und VfB-Stürmer Deniz Undav meinte: "Wir können uns bei unserer Verteidigung bedanken, dass es nur 2:0 steht und nicht vorher schon 3:0, 4:0, weil die hinten gut gerettet haben."

Der VfB bleibt trotz der Niederlage Tabellendritter, verlor aber ein bisschen den Anschluss an die Spitze. Das Schwaben-Derby wäre wohl anders verlaufen, wenn Silas per Foulelfmeter die Stuttgarter in Führung geschossen hätte - stattdessen drosch er den Ball klar über das Tor. (57. Minute).

"Wir haben keine gute erste Halbzeit gespielt", meinte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß, nicht "klar genug" habe seine Elf gespielt. "Unterm Strich zu wenig."