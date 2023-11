Er führte den Verein in die 2. Liga: Osnabrück feuert Schweinsteiger!

Osnabrück - Er schaffte mit dem VfL Osnabrück auf Anhieb den Aufstieg in die 2. Bundesliga , doch dort konnte Tobias Schweinsteiger (41) keine Ergebnisse mehr liefern. Am Wochenende folgte der Absturz auf den letzten Tabellenplatz - und der kostete den Trainer seinen Job!

Für Tobias Schweinsteiger (41) ist nach etwas mehr als einem Jahr Schluss in Osnabrück. © Swen Pförtner/dpa

Der VfL Osnabrück hat sich von Chefcoach Tobias Schweinsteiger getrennt. Das gab der Klub am Dienstag auf seiner Homepage bekannt.

"Nach einem furiosen Aufstieg in der letzten Saison geht nun leider der Weg des VfL Osnabrück mit Tobias Schweinsteiger erst mal zu Ende", heißt es in der Mitteilung des Zweitliga-Aufsteigers.

"Nach eingehender Analyse der Entwicklung, den letzten Ergebnissen und zahlreichen internen Gesprächen, stand der gemeinsame Entschluss fest, der Mannschaft auf der Position des Cheftrainers einen neuen Impuls geben zu müssen."

Dabei hatte die Zusammenarbeit von Schweinsteiger und Osnabrück mehr als erfolgreich begonnen: Erst im Sommer 2022 übernahm der große Bruder von Bastian Schweinsteiger (39) die Niedersachsen, die damals noch in der 3. Liga spielte. Mit einer furiosen Rückrunde gelang den Lila-Weißen der direkte Aufstieg in die 2. Bundesliga.

"Tobias hat uns vor rund einem Jahr in einer prekären Situation in der 3. Liga übernommen. Sein Anteil an einer unglaublich erfolgreichen Rückserie und dem Aufstieg in die 2. Bundesliga ist wahnsinnig groß", erklärte Geschäftsführer Dr. Michael Welling (52).

"Auch deshalb sind wir Tobias zu großem Dank verpflichtet und schätzen ihn für seine Arbeit für den VfL, aber auch für seine herzliche und offene Art als Mensch."