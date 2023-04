"Habe den Krebs besänftigt": Para-Schwimmerin will nach Hirntumor wieder durchstarten

"Das nehme ich aber gerne in Kauf, denn es ist schön, kaputt zu sein, weil man sich körperlich belastet hat und nicht, weil man gerade mal wieder die Chemo über sich ergehen lässt", so die Berlinerin.

"Bestimmte Zeiten habe ich mir noch nicht vorgenommen, aber ich wäre sehr froh, so nah wie möglich an den Bestzeiten dran zu sein", sagt Semechin. Hinter der 29-Jährigen liegt eine anstrengende Zeit.

Derzeit bereitet sie sich intensiv auf die 37. Internationalen Deutschen Meisterschaften im Para Schwimmen (IDM 2023) in Berlin vom 11. bis 14. Mai vor. Die Wettbewerbe in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark werden der erste Wettkampf des Jahres für Semechin.

Paralympics-Siegerin Elena Semechin wurde 2021 zur deutschen Para-Sportlerin des Jahres gewählt. © Tilo Wiedensohler/TOP Sportmarketing/dpa

Den ersten Wettkampf des Jahres will Semechin in heimischer Umgebung vor allem genießen. "Sportlich viel zu erreichen gibt es für mich eigentlich nicht mehr. Ich habe als Sportlerin schon alle großen Titel gewonnen. Für mich ist das allerwichtigste, gesund zu sein", sagt Semechin, die Starts über 100 Meter Brust, 50 Meter Brust und 50 Meter Schmetterling plant.

Nach dem IDM-Start bereitet sich Semechin, die bei Ehemann Philipp am paralympischen Bundesstützpunkt im Sportforum Hohenschönhausen trainiert, auf den Jahreshöhepunkt der Para-Weltmeisterschaften Ende Juli in Manchester vor.

Im Vorjahr gewann Semechin trotz laufender Chemotherapie sogar eine Silbermedaille. Im kommenden Jahr will sie dann bei den Paralympics in Paris erneut um eine Medaille kämpfen.

"Mein Leben war grundsätzlich noch nie einfach und all das, was ich in den letzten zwei Jahren durchlebt habe, macht mich nur noch stärker für all das, was noch kommt", sagt Semechin, wissend, dass sie wohl dauerhaft mit dem Krebs leben muss.

"Ich habe den Krebs nicht besiegt. Ich habe den Krebs erst mal besänftigt, aber früher oder später wird er zurückkommen. Aber ich bin weiterhin motiviert und positiv und gehe mit voller Freude meinen Weg weiter", so die Paralympics-Siegerin vor ihrer Saisonpremiere in Berlin.