HCE-Riese macht Schluss! Darum verlässt Dutschke den Verein

Dresden - Als Jannik Dutschke (24) im Sommer 2022 zum HC Elbflorenz wechselte und seiner Heimat Aue den Rücken kehrte, tat er dies aufgrund seiner großen Leidenschaften: Handball und Chemie. Mit einer ist nach der Saison aber Schluss. Der Linksaußen beendet seine Profi-Karriere.

Jannik Dutschke (24, l.) hört mit dem Leistungshandball auf und widmet sich demnächst seiner beruflichen Laufbahn. © Lutz Hentschel

Dutschkes Dank richtete sich vor allem an seine Wegbereiter: "Nur durch dieses Zusammenspiel und das große Vertrauen war es für mich möglich, die Anforderungen des Profihandballs mit meinem Studium zu vereinbaren."

An der TU Dresden absolvierte der Sportstipendiat zunächst seinen Bachelor, befindet sich aktuell im Master - und etablierte sich währenddessen über das Perspektivteam in der Zweitliga-Mannschaft der Sachsen. Mit der Laufbahn als Profi hört der 24-Jährige jetzt aber auf.

"Ich möchte mich nun auf den Abschluss meines Masterstudiums und meine berufliche Zukunft konzentrieren. Gleichzeitig gilt mein voller Fokus bis zum letzten Spiel weiterhin der laufenden Saison. Ich werde gemeinsam mit der Mannschaft alles daransetzen, unsere verbleibenden Aufgaben erfolgreich zu gestalten", erklärte der Linksaußen.

85 Pflichtspiele absolvierte der 1,93-Meter-Mann in seinen vier Spielzeiten an der Elbe, bisher traf er dabei 53 Mal ins gegnerische Gehäuse.