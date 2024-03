5-Tore-Führung verschenkt! DHfK Leipzig verliert in ausverkaufter Zusatztribünen-Arena

Leipzig - Die Handballer des ThSV Eisenach haben erneut das brisante Ost-Derby gegen den SC DHfK Leipzig gewonnen. Vor 6000 Zuschauern in der ausverkauften Leipziger Arena siegten die Thüringer am Sonntag mit 31:29 (13:14) und schafften den ersten Bundesliga-Erfolg seit dem 23. Dezember.

Nun provozierten die Wartburgstädter vor der Partie mit einem Fan-Shirt und der Aufschrift "Was ist grün und auf Knopfdruck rot? Ein Leipziger in sechs Sekunden."

Eisenachs Mait Patrail (r.) will Franz Semper am Wurf hindern. © Picture Point/Gabor Krieg

So war von Beginn an viel Aggressivität in der Begegnung. Semper sorgte mit einem Doppelschlag für die erste Zwei-Tore-Führung (4:2/10.). Lukas Binder erhöhte auf 8:5 (16.). Nach einer Zeitstrafe für Marko Mamic schafften die Thüringer in nur drei Minuten wieder den Ausgleich (9:9).

Dank des stark aufgelegten Witzke gingen die Sachsen aber mit 14:13 in die Pause. Auf der Gegenseite konnte Manuel Zehnder, der die Torschützenliste der Liga anführt, kaum Akzente für die Gäste setzen.

Nach dem Wechsel war das DHfK-Team von Runar Sigtryggsson hellwach. Mit drei Treffern hintereinander gelang eine 17:13-Führung. Doch es fehlte die Souveränität und Abgeklärtheit. So kam Eisenach immer wieder heran und schaffte den 22:22-Ausgleich (44.) und in der 51. Minute die 26:25-Führung, die Moritz Ende (52.) mit einem Direkt-Wurf vom eigenen Kreis auf 27:25 schraubte.

Nach zwei Torhüter-Paraden von Matija Spikic erhöhte der ThSV sogar auf 28:25 und ließ sich ersten Sieg seit Dezember 2023 nicht mehr nehmen.