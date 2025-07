Neuer Bundesliga-Trainer Alonso: "Ich war zu schlecht für den Fußball"

Alles in Kürze

Blicken mit Vorfreude auf die kommende Spielzeit: Geschäftsführer Karsten Günther (l.), Trainer Rául Alonso (46, m.) und Sport-Direktor Bastian Roscheck (r.). © TAG24/Jan-Gerrit Vahl

Am Dienstag stellte sich der 46-Jährige nun das erste Mal im neuen Trikot der Öffentlichkeit vor und verriet, was er mit der Mannschaft vorhat und wie er zum körperbetonten Hallensport gefunden hat.

"Mein Sommer war ganz anders geplant", gestand der neue Cheftrainer einleitend. "Dank Euch hat sich mein Leben komplett geändert. "

Nach dem ersten Gespräch mit den Vereinsverantwortlichen aus Leipzig habe er sich zunächst, wie immer bei Entscheidungen mit solcher Tragweite, mit seiner Frau beraten. "Es war von meiner Seite relativ schnell klar, dass ich hier sein will - und bei ihr auch."

Bezogen auf eine Neuausrichtung der Mannschaft in der kommenden Saison hielt der Headcoach sich noch bedeckt: "Wir sind dabei, eine starke Mannschaft aufzubauen, die so schnell wie möglich Struktur und Stabilität hat - das ist Grundvoraussetzung, um in der Bundesliga Höchstleistungen abzurufen." Um dies zu gewährleisten, seien jedoch auch Veränderungen nötig.

Zunächst müsse er die Spieler dafür im Trainingsalltag kennenlernen. Bestehende Stärken, wie etwa das hohe Tempo der Leipziger, sollen dabei weiterhin im Fokus stehen. Zufrieden zeigte sich der gebürtige Spanier mit den bisherigen Neuzugängen und lobte im Besonderen die Defensivstärke der beiden hinzugekommenen Rückraumspieler Tomas Piroch (25, rechts) und Adam Lönn (33, links).