Erster Championsleague-Auswärtssieg für den SC Magdeburg

Plock (Polen) - Titelverteidiger SC Magdeburg hat in der Champions League den ersten Auswärtssieg in der Gruppenphase geholt.

Nach dem Wechsel taten sich die Elbestädter schwer mit der beweglichen Wisla-Deckung. So konnte sich der Champions-League-Sieger kaum absetzen.

In der 43. Minuten schaffte Plock in Überzahl erstmals die Führung (18:17.). Wiegert appellierte in der Auszeit: "Jetzt sind wir dran, ich will jetzt Herz und Mentalität."

Die zeigten die Magdeburger in zweifacher Unterzahl fünf Minuten vor Schluss, als dank verwandelten Siebenmeters die 25:23-Führung durch Magnusson gelang.

Diesen Vorsprung brachte der SCM, der am 19. Oktober (20.45 Uhr) gegen den FC Porto spielt, über die Zeit.