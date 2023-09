Freude nach SCM-Sieg: "Was die Jungs in der Abwehr gemacht haben, lief überragend"

Magdeburg - Es war ein absoluter Kracher zum Heimspielauftakt für den SC Magdeburg: Am gestrigen Sonntag traf Grün-Rot auf die SG Flensburg-Handewitt, die als klarer Favorit für den Meistertitel gehandelt wird. Am Ende stand für den amtierenden Champions-League-Sieger ein 31:29-Heimsieg zu Buche. "Wir akzeptieren die Niederlage. Magdeburg war heute besser", sagte Flensburg-Trainer Nicolej Krickau (36) im Anschluss an die Partie bei Dyn.