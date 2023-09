SC Magdeburg holt deutlichen Heimsieg gegen starke Lemgoer

Magdeburg – Nach einer enttäuschenden Auftaktniederlage in der Champions League gegen Veszprém stand der SC Magdeburg am heutigen Sonntag vor heimischem Publikum dem TBV Lemgo Lippe gegenüber. Der SCM zeigte in diesem Handballklassiker nur kleinere Schwächen und besiegte die Gäste in einer kämpferischen Partie mit 35:28 (20:13).