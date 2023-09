Kein Witz: Läufer startet alleine im Finale, da der Rest vor Doping-Kontrolleuren flüchtet

Delhi (Indien) - Stell Dir vor, Du hast Dich für das 100-Meter-Finale eines namhaften Sport-Events qualifiziert und gehst als Einziger an den Start. Genau das ist Indien vor wenigen Tagen passiert!

Im 100-Meter-Finale der Delhi State Athletics Championship genügte aufgrund des Rückzugs vieler Athleten ein einziger Startblock. © ERIC LALMAND / BELGA / AFP

Nach der Ankunft von Doping-Kontrolleuren sind die Wettkämpfe der "Delhi State Athletics Championship" in Indien gehörig aus dem Ruder gelaufen.



Am letzten Tag der Leichtathletik-Veranstaltung in der indischen Hauptstadt kam es zu einem Katz-und-Maus-Spiel zwischen Athleten und Kontrollbeamten der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA). Darüber berichtete die Tageszeitung "The Indian Express".

Die Zahl der Teilnehmer sei um die Hälfte gesunken, als bekannt wurde, dass die Kontrolleure auf der Anlage sind.

Im Sprintfinale der Männer ging plötzlich nur noch ein Sportler an den Start, die anderen sagten ihre Teilnahme wegen kurzfristiger Muskelbeschwerden ab.

Ein Hindernis-Athlet lief nach dem Überqueren der Ziellinie weiter, um einer Kontrolle zu entgehen. Und mehrere Gewinner verzichteten aus Angst vor einer Kontrolle auf die Siegerehrung.



"Ich habe mich wirklich darauf gefreut, gegen die besten Athleten anzutreten, aber niemand ist gekommen. Alle hatten Angst davor, sich testen zu lassen. Als Sportler fühle ich mich sehr verletzt und enttäuscht", sagte Lalit Kumar, der einzig verbliebene Sprinter, dem Indian Express.