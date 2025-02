Dreispringer Max Heß: "Leistungsexplosion ist keine Überraschung!"

Chemnitz - 17,41 Meter - mit dieser Weltjahresbestleistung ließ Dreispringer Max Heß (28) beim Meeting in Metz aufhorchen. Sogar Olympiasieger Jordan Diaz (Spanien) gratulierte via Social Media.

Peilt am Wochenende seinen neunten Meistertitel an: der Chemnitzer Dreispringer Max Heß (28). © imago/Beautiful Sports

Mit den Hallen-Meisterschaften am Wochenende in Dortmund, der EM in Apeldoorn und WM in Nanjing stehen drei Highlights an. TAG24 sprach mit dem Chemnitzer über Konstanz, Konzept und Konkurrenz.

Konstanz:

Mit den 17,41 von Metz kam Heß bis auf elf Zentimeter an seine acht Jahre alte Bestmarke heran. Bereits beim Meeting in Chemnitz sprang er 16,98. Bei Olympia in Paris wurde er mit 17,38 Siebenter.

"Ich bin seit zweieinhalb Jahren fast verletzungsfrei und ohne größere Sorgen durch das Training und die Wettkämpfe gekommen. Das verschafft mir ein sehr gutes Grundniveau und ein großes Selbstverständnis. Beim Dreisprung muss vieles passen. Gelingt das, ist eine Leistungsexplosion wie in Metz gar nicht so überraschend."