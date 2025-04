Kommt hier der neue Sprint-Star? Teenie (17) läuft schneller als der junge Usain Bolt

Seht her, was ich erreicht habe: Der 17-jährige Gout Gout rannte bei den Australischen Meisterschaften in 19,84 Sekunden ins Ziel. © COLIN MURTY / AFP

In Perth ist am Sonntag soeben die Abendzeit angebrochen, doch die Zuschauer im Western Australian Athletics Stadium trauen ihren Augen nicht, als sie die Zeittafel sehen:



Gout Gout (17) kommt am Sonntag (Ortszeit) nach 19,84 Sekunden ins Ziel. 200 Meter hat er zurückgelegt.

Damit hat der Youngster nicht nur die 20-Sekunden-Marke geknackt, sondern seine eigene persönliche Bestmarke gebrochen und wieder einmal Altmeister Usain Bolt überflügelt.

Der Jamaiker rannte als U20-Athlet einst 19,93 Sekunden - mit Rückenwind wohlgemerkt.

Diese Bedingungen begünstigten auch in Perth die Fabelzeit von Gout Gout, ein Zufall ist seine Marke dennoch nicht: Im Dezember des Vorjahres hatte er in Brisbane bei einem Schulwettkampf zum ersten Mal den großen Usain Bolt übertroffen.

Gout Gout kam in 20,04 Sekunden ins Ziel, Bolt brauchte als 17-Jähriger 20,13 Sekunden. Das war 2003. Heute erinnern Laufstil, die schlaksige Figur und auch die Posen von Gout Gout an den Bolt in jungen Jahren.