Paul-Verletzung heftiger als gedacht! So schwer hat es den Dresdner Rennfahrer erwischt

Nürnberg - Der heftige Unfall von Maximilian Paul (26) überschattete das Rennwochenende auf dem Norisring. Dabei soll es den Dresdner noch schlimmer erwischt haben als zunächst vermutet.

Bei seinem Horror-Crash hat es Maximilian Paul wohl noch schlimmer erwischt als zunächst angenommen. © IMAGO/HochZwei

In Meldungen vom Sonntag war "lediglich" von einem Unterschenkelbruch die Rede, den sich der 26-Jährige beim harten Zusammenprall mit dem Boliden von Kelvin van der Linde (30) bei knapp 250 km/h zugezogen haben soll.

Nach Informationen vom Motorsport Magazin hat sich Paul beim Crash, der für ihn im Reifenstapel endete, zusätzlich einen Lendenwirbel gebrochen.

Aber: Sicherheitsbedenken auf dem Stadtkurs, der nicht zum ersten Mal Schauplatz einer Horror-Kollision wurde, räumte ADAC-Motorsportchef Thomas Voss umgehend aus.

Es sei eine "Verkettung unglücklicher Umstände" gewesen, so Voss. "Was es für mich auf keinen Fall war, ist die Strecke. Ich möchte überhaupt keine Diskussion über den Norisring führen, keine Sicherheitsdiskussion oder Ähnliches", meinte der DTM-Boss im Magazin.

Nach dem Zwischenfall 2017, bei dem sich Mike Rockenfeller (42) seinen Mittelfuß brach und dem Karambolage-Rennen 2022, als nur elf der 27 gestarteten Fahrzeuge das Ziel erreichten, ist der Crash vom Wochenende der negative Gipfel in der jüngeren Vergangenheit.