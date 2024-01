Hubschrauber wirft Lebensmittel ab: Rallye-Pilot muss in Wüste übernachten

Riad (Saudi-Arabien) - Was für eine Tortur! Bei einer der härtesten und prestigeträchtigsten Rallyes der Welt, der Rallye Dakar, kam in dieser Woche so mancher Pilot an seine Grenzen. Wie etwa der Pole Krzysztof Holowczyc (61). Nach einem Unfall in der Wüste litt dieser sogar an Hunger.