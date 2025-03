Nach Millionen-Streit: Tritt Claudia Pechstein bei Olympia an?

Eisschnellläuferin Claudia Pechstein (53) will Auskunft über ihre sportliche Zukunft geben. © Vincent Jannink/ANP/dpa

Bei einer Pressekonferenz an diesem Montag (11 Uhr) am Berliner Ausflugsziel Müggelturm will die 53-Jährige darüber sprechen, ob sie sich auf ihre neunten Olympischen Winterspiele im kommenden Jahr in Mailand und Cortina d'Ampezzo vorbereiten wird.

Im Beisein ihres Lebensgefährten Matthias Große (58), der auch Präsident der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft ist, will sie sich überdies zu neuen Projekten äußern.

Anfang der Woche hatten sowohl Pechstein als auch die Isu bekanntgegeben, dass der Rechtsstreit um Schadenersatz und Schmerzensgeld mit einer außergerichtlichen Einigung beendet worden ist.