Zwei Premieren und ein langersehntes Comeback: Fünf neue Sportarten für Olympia!

Mumbai (Indien) - Die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) hat den Programmvorschlägen der Organisatoren der Sommerspiele 2028 in Los Angeles zugestimmt und den Weg für das olympische Cricket-Comeback freigemacht.

Die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles erhalten Zuwachs in Sachen Sportarten. © Mike Egerton/Press Association/dpa

Die besonders in Indien beliebte Sportart kehrt nach 128 Jahren zurück, ebenso ins Programm aufgenommen werden sollen Baseball/Softball, Flag Football, Lacrosse und Squash. Die Zustimmung der IOC-Session in Mumbai am Montag gilt als Formsache.

Die Sommerspiele in LA werden durch die Aufnahme von vier neuen Teamsportarten die bisherige Grenze von 10.500 Athletinnen und Athleten sprengen.

Weichen muss wohl keine Sportart, sowohl der Moderne Fünfkampf mit der Disziplin Hindernislauf statt Springreiten als auch das Gewichtheben nach einer Reform des Anti-Dopingkampfes bekamen den Segen der Exekutive um IOC-Präsident Thomas Bach (69).

Boxen ist derweil weiterhin nicht Teil des olympischen Programms. Die IOC-Spitze entschied am Freitag auch, den skandalgeplagten Sport vorerst nicht für die Spiele in fünf Jahren zu berücksichtigen.

Hintergrund ist der anhaltende Streit mit der vom IOC wegen Korruption und Wettbewerbsverzerrung ausgeschlossenen International Boxing Association (Iba). Boxen ist daher derzeit ohne olympischen Verband.