Entscheidung gefallen: Keine olympischen Winterspiele 2026 in Oberhof

Wie der Deutsche Bob- und Schlittenverband mitteilte, werde die Bahn bei einer Bewerbung für Olympia nicht berücksichtigt. Darüber hinaus seien in der Oberhofer Bahn sind keine internationalen Bobrennen möglich.

Der Verband will sich deshalb mit den Kunsteisbahnen in Schönau am Königsee, in Altenberg sowie Winterberg bewerben.

Für die olympischen Winterspiele 2026 hatten Mailand und Cortina d'Ampezzo den Zuschlag erhalten. Allerdings gibt es in Italien keine funktionsfähige Bob- und Rodelbahn.