Olympia 2026: Das sind alle Wettkämpfe am 21. Februar
Mailand/Cortina d'Ampezzo - Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina werden offiziell vom 6. bis 22. Februar in Italien ausgetragen. Dabei kämpfen rund 2900 Athleten aus aller Welt um Gold, Silber und Bronze.
Wir liefern Euch einen Zeitplan und Überblick über alle Vorkämpfe und Medaillen-Entscheidungen.
Inhaltsverzeichnis
- Samstag, 21. Februar 2026
- Sonntag, 22. Februar 2026
Samstag, 21. Februar 2026
Ski Langlauf 🥇🥈🥉
- 11 Uhr: 50 Kilometer Massenstart klassisch, Männer
Ski Freestyle 🥇🥈🥉
11.45 Uhr: Sprung, Team Mixed, Finale
13.15 Uhr: Ski Cross, Männer, Finale
13.30 Uhr: Halfpipe, Männer, Finale
20.25 Uhr: Halfpipe, Frauen, Finale
davor:
10.30 Uhr: Halfpipe, Männer, Qualifikation
Skibergsteigen 🥇🥈🥉
- 13.30 Uhr: Staffel, Mixed
Curling Frauen 🥉
Spiel um Bronze:
- 14.05 Uhr: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2
Biathlon 🥇🥈🥉
- 14.15 Uhr: Massenstart 12,5 Kilometer, Frauen
Eisschnelllauf 🥇🥈🥉
- 16.40 Uhr: Massenstart, Männer, Finale
- 17.15 Uhr: Massenstart, Frauen, Finale
davor:
- 15 Uhr: Massenstart, Männer, Halbfinale
- 15.50 Uhr: Massenstart, Frauen, Halbfinale
Curling Männer 🥇🥈🥉
Finale:
- 19.05 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2
Bob 🥇🥈🥉
- 21.20 Uhr: Zweierbob, Frauen, 4. Durchgang (3. Durchgang: 19 Uhr)
Eishockey Männer 🥉
Spiel um Bronze:
- 20.40 Uhr: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2
Bob
- 10 Uhr: Viererbob, Männer, 1. Durchgang
- 12 Uhr: Viererbob, Männer, 2. Durchgang
Sonntag, 22. Februar 2026
Ski Langlauf 🥇🥈🥉
- 10 Uhr: 50 Kilometer Massenstart klassisch, Frauen
Curling Frauen 🥇🥈
Finale:
- 11.05 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2
Bob🥇🥈🥉
- 12.30 Uhr: Viererbob, Männer, 4. Durchgang (3. Durchgang: 10 Uhr)
Eishockey Männer 🥇🥈🥉
Finale:
- 14.10 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2
Abschlussfeier der Olympischen Spiele
- 20.30 Uhr: Arena di Verona, Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina - es ist ein umfangreiches Programm geplant, das in der offenen Arena Sport, Geschichte, Kultur und Kunst vereinen soll - unter anderem wird Piano-Virtuose Lang Lang (43) auftreten
