Olympia 2026: Das sind alle Wettkämpfe am 21. Februar

Olympia 2026: Der Zeitplan mit allen Vorkämpfen und Medaillen-Entscheidungen am 21. Februar.

Mailand/Cortina d'Ampezzo - Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina werden offiziell vom 6. bis 22. Februar in Italien ausgetragen. Dabei kämpfen rund 2900 Athleten aus aller Welt um Gold, Silber und Bronze.

Wir liefern Euch einen Zeitplan und Überblick über alle Vorkämpfe und Medaillen-Entscheidungen.

Die Olympischen Winterspiele 2026 finden in Mailand und Cortina statt.  © IMAGO / Laci Perenyi
Samstag, 21. Februar 2026

Ski Langlauf 🥇🥈🥉

  • 11 Uhr: 50 Kilometer Massenstart klassisch, Männer

Ski Freestyle 🥇🥈🥉

  • 11.45 Uhr: Sprung, Team Mixed, Finale

  • 13.15 Uhr: Ski Cross, Männer, Finale

  • 13.30 Uhr: Halfpipe, Männer, Finale

  • 20.25 Uhr: Halfpipe, Frauen, Finale

davor:

  • 10.30 Uhr: Halfpipe, Männer, Qualifikation

Skibergsteigen 🥇🥈🥉

  • 13.30 Uhr: Staffel, Mixed

Curling Frauen 🥉

Spiel um Bronze:

  • 14.05 Uhr: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2

Biathlon 🥇🥈🥉

  • 14.15 Uhr: Massenstart 12,5 Kilometer, Frauen

Eisschnelllauf 🥇🥈🥉

  • 16.40 Uhr: Massenstart, Männer, Finale
  • 17.15 Uhr: Massenstart, Frauen, Finale

davor:

  • 15 Uhr: Massenstart, Männer, Halbfinale
  • 15.50 Uhr: Massenstart, Frauen, Halbfinale

Curling Männer 🥇🥈🥉

Finale:

  • 19.05 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

Bob 🥇🥈🥉

  • 21.20 Uhr: Zweierbob, Frauen, 4. Durchgang (3. Durchgang: 19 Uhr)

Eishockey Männer 🥉

Spiel um Bronze:

  • 20.40 Uhr: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2

Bob

  • 10 Uhr: Viererbob, Männer, 1. Durchgang
  • 12 Uhr: Viererbob, Männer, 2. Durchgang

Sonntag, 22. Februar 2026

Ski Langlauf 🥇🥈🥉

  • 10 Uhr: 50 Kilometer Massenstart klassisch, Frauen

Curling Frauen 🥇🥈

Finale:

  • 11.05 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

Bob🥇🥈🥉

  • 12.30 Uhr: Viererbob, Männer, 4. Durchgang (3. Durchgang: 10 Uhr)

Eishockey Männer 🥇🥈🥉

Finale:

  • 14.10 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

Abschlussfeier der Olympischen Spiele

  • 20.30 Uhr: Arena di Verona, Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina - es ist ein umfangreiches Programm geplant, das in der offenen Arena Sport, Geschichte, Kultur und Kunst vereinen soll - unter anderem wird Piano-Virtuose Lang Lang (43) auftreten

