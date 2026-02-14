Schon nach drei Tagen weg! Bei Olympia gehen die Kondome aus

Cortina d'Ampezzo (Italien) - Jedes Mal aufs Neue werden sie zum Diskussionsgegenstand bei den Olympischen Spielen : die Kondome, die im Olympischen Dorf für die Sportler zur Verfügung gestellt werden. In diesem Jahr haben sich die Organisatoren aber wohl etwas verschätzt, wie viel Energie für Matratzensport die Athleten außerhalb der Wettkämpfe noch übrig haben. Denn in Cortina waren die Kondome wohl schon nach wenigen Tagen aus!

Im Olympischen Dorf in Cortina d'Ampezzo geht es offenbar rund. © Stefano Rellandini / AFP

Insgesamt waren in Italien 10.000 Kondome bereitgestellt worden, verteilt auf die verschiedenen Olympischen Dörfer.

Besonders heiß her geht es demnach in Cortina, wo die Curler, Skifahrerinnen und Eiskanal-Sportler untergebracht sind. Ein Athlet, der lieber anonym bleiben wollte, erzählte der italienischen Zeitung La Stampa: "Die Vorräte waren in nur drei Tagen aufgebraucht."

Er fuhr fort: "Man hat uns versprochen, dass neue geliefert werden, aber wer weiß, wann das sein wird." Bleibt also zu hoffen, dass die Sportler selbst vorgesorgt haben.

In Mailand hingegen, dem größten Olympischen Dorf, sollen die Kondome noch nicht ausgegangen sein, dort sind Besuche in den Unterkünften anderer Nationen allerdings auch verboten.