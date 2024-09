Sehbehinderter Paralympics-Star schnappt sich trotz weiterem Schicksalsschlag sein zweites Gold!

Paris (Frankreich) - Was für ein Triumph! Schon zum zweiten Mal holt der deutsche Para-Schwimmer Taliso Engel (22) die Goldmedaille bei den Paralympischen Spielen über 100 Meter Brust in der Klasse SB13. Bevor er seinen Titel aus Tokio in Paris verteidigen konnte, musste er allerdings einen harten Schlag verkraften.

Das Ohr sei "immer noch taub", erklärte Engel gegenüber dem SID. "Die Operation verlief nicht ganz so super und der Krankheitsverlauf war nicht so ohne, deshalb hilft mir das Hören mit dem Implantat nicht wirklich."

In Tokio holte Taliso Engel Gold über 100 Meter Brust in der Klasse SB13, in Paris gelang ihm die Titelverteidigung. © Marcus Brandt/dpa

Doch Engel ist ein wahrer Kämpfer - und geht trotz allem hoch motiviert in seine zweiten Paralympischen Spiele.

Zumindest beim Schwimmen schränkt ihn seine zusätzliche Beeinträchtigung glücklicherweise nicht ein, von anfänglichen Gleichgewichtsproblemen einmal abgesehen.

Und so schafft er trotz weiterer Erkrankungen in der Vorbereitung die Mission Titelverteidigung! Schon im Vorlauf hatte er gezeigt, zu was er in der Lage ist und seinen eigenen Weltrekord auf 1:01,84 Minuten gedrückt.

Im Finale am Donnerstagabend verfehlte er seine frisch aufgestellte Bestmarke dann nur um sechs Hundertstelsekunden, ließ damit den Zweitplatzierten Nurdaulet Schumagali aus Kasachstan um 2,93 Sekunden hinter sich und holte nicht nur das zweite Paralympics-Gold seiner Karriere, sondern auch das achte Gold für Team D in Paris!

Zuvor hatte Engel einen bitteren Start in die Spiele verkraften müssen, als wegen einer falschen Wende über die 150 Meter Lagen im Vorlauf disqualifiziert worden war.

Im Nachhinein war die Disqualifikation für den 22-Jährigen eher ein Glücksfall, schließlich sparte er sich durch das verpasste Lagen-Finale Körner für seine Paradestrecke, erzählte er nach seinem Vorlauf-Weltrekord.

Erstmeldung von 16 Uhr, aktualisiert um 19.38 Uhr.