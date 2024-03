Leichtathletin Alica Schmidt von Affen beklaut: "Dachten, wir wären allein ..."

Die Läuferinnen Alica Schmidt (25, r.) und Nadine Reetz (20, l.) wurden bei einem Strandausflug in Südafrika Opfer eines Affen-Überfalls. © Screenshot/Instagram/@alicasmd

Eigentlich wollte die 25-Jährige ihren gut fünf Millionen Fans auf Instagram bloß die traumhaften Aussichten vom Strand in Südafrika präsentieren, wo sich die Läuferin unter anderem auf die Europameisterschaft in Rom und die Olympischen Spiele in Paris vorbereitet.

Gemeinsam mit Sprinter-Kollegin Nadine Reetz (20) gönnte sich Schmidt am Mittwoch nach der letzten Trainingseinheit vor der Heimreise eine verdiente Pause am Meer.

Zunächst noch ahnungslos, freuten sich die beiden Sportlerinnen, dass der Strandabschnitt zu diesem Zeitpunkt komplett menschenleer war. "Wir haben den Strand ganz für uns allein", schrieb die pfeilschnelle 400-Meter-Läuferin in ihrer Story.

Schon ihr nächster Beitrag ließ allerdings eine überraschende Wendung erahnen. "Zumindest dachten wir, dass wir allein wären, bis ...", deutete Schmidt an, während sie sich und Reetz bei einem kleinen Sprint in die Wellen filmte ...

... Bis sich ein dreister Pavian die Situation zunutze machte und sich an ihrem herrenlosen Gepäck, das währenddessen am Sandstrand zurückblieb, zu schaffen machte: "Ein Affe ist gekommen und hat unser Essen gestohlen. Zum Glück nicht die Autoschlüssel."