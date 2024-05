Gruppen-Coming-out im Profifußball bleibt aus - FCSP-Trainer Hürzeler findet: "Wir sind dafür bereit!"

Hamburg - Anlässlich des heutigen internationalen Tages gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie waren in diesem Jahr alle Augen auf den Profifußball gerichtet. Das angekündigte Gruppen-Outing bleibt bislang allerdings aus. Wie offen man beim FC St. Pauli mit diesem gesellschaftlich so sensiblen Thema umgeht, erklärte Cheftrainer Fabian Hürzeler (31) bei der Pressekonferenz am Freitag.