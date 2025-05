Formel-1-Comeback für Schumi-Spross Mick? Sebastian Vettel hat klare Meinung dazu

Köln - Auf diese Nachricht warten deutsche Formel-1 -Fans seit vielen Jahren: Mick Schumacher (26) darf wohl tatsächlich auf ein Comeback in der Königsklasse des Motorsports hoffen. Vierfach-Weltmeister Sebastian Vettel (37) drückt dem 26-Jährigen jedenfalls fest die Daumen.

Ex-Weltmeister Vettel jedenfalls würde sich sehr freuen, wenn der 26-Jährige in die Königsklasse des Rennsports zurückkehren dürfte. "Ich drücke ihm die Daumen, dass er die Chance nochmal bekommt", betont der 37-Jährige gegenüber RTL .

Hintergrund dazu ist der Einstieg von US-Autobauer Cadillac, der ab der kommenden Saison als elftes Team in der Formel 1 an den Start gehen wird.

Mit starken Leistungen bei der Langstrecken-WM für das französische Team Alpine hat sich Mick Schumacher (26) zurück in den Fokus der Formel 1 gefahren. © David Davies/PA Wire/dpa

Er sei davon überzeugt, dass der Schumi-Spross "da absolut mithalten kann mit den anderen", beteuert der Heppenheimer - auch, weil in Mick viel mehr stecken würde, als er in seinen ersten Jahren in der Formel 1 zeigen konnte.

"Die Chance, die er hatte, war für ihn sehr schwer umzusetzen. Er hatte sich nicht so wohlgefühlt", blickt der Ex-Rennfahrer zurück auf die schwere Zeit des Schumi-Sprosses bei US-Team Haas.

Inzwischen sei der 26-Jährige aber in einem ganz anderen Stadium seines Lebens, trete "viel reifer" auf und habe zudem bei der Langstrecken-WM unter Beweis gestellt, dass er erfolgreich sein kann. Zuletzt belegte er mit seinen beiden französischen Teamkollegen gar den dritten Platz beim Sechs-Stunden-Rennen in Belgien.

Für Vettel ist daher klar: "Es wäre schön, wenn er mit Cadillac die zweite Chance bekommt!"