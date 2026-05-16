Ex-Leverkusen-Coach kehrt auf die Trainerbank zurück: Xabi Alonso übernimmt diesen Topklub

Leverkusen - 2024 führte Xabi Alonso (44) Bayer 04 Leverkusen zum Double aus Deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal-Sieg. Nach einem kurzen Intermezzo bei Real Madrid hat der Spanier scheinbar einen neuen Klub gefunden.

Ex-Leverkusen-Coach Xabi Alonso (44) wird in der kommenden Saison Cheftrainer des FC Chelsea London. © Manu Fernandez/AP/dpa

Nach Informationen des stets gut informierten Transfer-Experten Fabrizio Romano wird der frühere Welt- und Europameister zukünftig einen Verein in England trainieren.

Allerdings nicht, wie häufig spekuliert, seinen Ex-Klub FC Liverpool, sondern den FC Chelsea London.

Demnach werde der 44-jährige Übungsleiter einen Vierjahresvertrag bis 2030 an der Stamford Bridge unterschreiben. Dies solle in der kommenden Woche passieren - genau wie die offizielle Verkündung.

Der Spanier hatte Bayer Leverkusen am 5. Oktober 2022 auf dem vorletzten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga übernommen.

Gleich in seiner ersten Saison führte er die Werkself ins Halbfinale der UEFA Europa League, wo man jedoch an der AS Rom scheiterte.

Und auch in der Liga stabilisierte Alonso die Leverkusener, die am Saisonende den sechsten Platz belegten, der für die direkte Qualifikation für die Europa League reichte.