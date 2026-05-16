Ex-Leverkusen-Coach kehrt auf die Trainerbank zurück: Xabi Alonso übernimmt diesen Topklub
Leverkusen - 2024 führte Xabi Alonso (44) Bayer 04 Leverkusen zum Double aus Deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal-Sieg. Nach einem kurzen Intermezzo bei Real Madrid hat der Spanier scheinbar einen neuen Klub gefunden.
Nach Informationen des stets gut informierten Transfer-Experten Fabrizio Romano wird der frühere Welt- und Europameister zukünftig einen Verein in England trainieren.
Allerdings nicht, wie häufig spekuliert, seinen Ex-Klub FC Liverpool, sondern den FC Chelsea London.
Demnach werde der 44-jährige Übungsleiter einen Vierjahresvertrag bis 2030 an der Stamford Bridge unterschreiben. Dies solle in der kommenden Woche passieren - genau wie die offizielle Verkündung.
Der Spanier hatte Bayer Leverkusen am 5. Oktober 2022 auf dem vorletzten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga übernommen.
Gleich in seiner ersten Saison führte er die Werkself ins Halbfinale der UEFA Europa League, wo man jedoch an der AS Rom scheiterte.
Und auch in der Liga stabilisierte Alonso die Leverkusener, die am Saisonende den sechsten Platz belegten, der für die direkte Qualifikation für die Europa League reichte.
Xabi Alonso schreibt mit Bayer Leverkusen Geschichte
In der darauffolgenden Saison schrieb der Ex-Spieler des FC Bayern München, dem FC Liverpool und Real Madrid dann Geschichte.
Er gewann mit Bayer 04 Leverkusen in unnachahmlicherweise die erste Deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Denn die Werkself schaffte es als erste Mannschaft, die gesamte Saison ohne eine einzige Niederlage abzuschließen.
Zudem gewann Alonso mit Bayer das Double aus Meisterschaft und Pokal. Im Finale schlug man den 1. FC Kaiserslautern mit 1:0.
Auch in der Europa League schafften die Rheinländer es ins Endspiel, doch dort musste man sich Atalanta Bergamo mit 0:3 geschlagen geben. Somit verpasste man das historische Triple.
Nach der erfolgreichen Zeit in Leverkusen wechselte Alonso im Sommer zu Real Madrid. Nach acht Niederlagen aus 28 Pflichtspielen trennten sich die Königlichen im Januar jedoch wieder vom Spanier, der jetzt in England auf die Trainerbank zurückkehrt.
Titelfoto: Manu Fernandez/AP/dpa