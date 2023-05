Sportwelt unter Schock: Sprint-Weltmeisterin stirbt mit nur 32 Jahren!

Florida - Trauer in der Leichtathletik-Gemeinschaft! Die Sprint-Weltmeisterin und Olympiasiegerin Frentorish "Tori" Bowie ist im Alter von nur 32 Jahren verstorben.

2017 feierte Tori Bowie in London mit dem Weltmeistertitel über die 100 Meter ihren größten Einzelerfolg. Nun ist sie mit nur 32 Jahren gestorben. © ADRIAN DENNIS / AFP

Ihr Management "Icon Management Inc." veröffentlichte am 3. Mai ein Statement auf Instagram, in dem es vom Tod der Leichtathletin berichtet: "Wir haben eine Klientin, gute Freundin, Tochter und Schwester verloren."

Die Familie bittet in der schweren Zeit um Privatsphäre. Wie TMZ berichtete, wurde Bowie am Dienstag tot in Florida aufgefunden. Weitere Details zum Tod der Sprinterin sind bisher nicht bekannt.

Ihr Stern ging bei den Weltmeisterschaften in Peking 2015 auf, wo sie Bronze über ihre Spezialdisziplin, die 100 Meter Sprint, gewann.

2016 war die US-Amerikanerin dann mit der 4x100 Meter-Staffel bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro Olympiasiegerin geworden, dazu gewann sie Einzelsilber über 100 Meter und Bronze über 200 Meter.