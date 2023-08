Gehalts-Revolution im Tennis: Tour will Spielern Grundeinkommen zahlen!

London - Wer an Gehälter von Sportlern denkt, hat oft Millionensummen im Kopf. Doch das gilt vor allem für die absoluten Top-Profis, der Rest muss teilweise schauen, wie er seinen Sport überhaupt betreiben kann. Deshalb will die Tennisvereinigung ATP ihre Spieler nun mit einem Grundeinkommen unterstützen!

Für Topspieler wie Alexander Zverev (26, l.) und Novak Djokovic (36) ändert das neue Programm nichts, für viele niedriger gelistete Spieler hingegen könnte es ein Gamechanger werden. © MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Tennis-Preisgelder klingen sehr hoch: Bei den anstehenden US Open wird die Rekordsumme von 65 Millionen Dollar (rund 60 Millionen Euro) ausgeschüttet. 3 Millionen Dollar kriegen die Sieger, bei den Erstrunden-Verlierern kommen immerhin noch 81.500 Dollar an.

Doch erstens sind die US Open das bestbezahlteste Tennisturnier der Welt, bei den meisten Turnieren gibt es weitaus weniger zu gewinnen.

Zweitens müssen die Sportler von den Einnahmen nicht nur ihren Lebensunterhalt bestreiten, sondern auch Flugtickets, Material und Unterkünfte bezahlen.

Und das nicht nur für sich selbst: Auch den gesamten Staff, also Trainer, Physiotherapeuten oder Manager, bezahlen die Profis selbst.

An genau dieser Problematik setzt das Drei-Säulen-Programm "Baseline" an: Gewinnen Spieler weniger als eine bestimmte Summe an Preisgeldern, will die ATP den Fehlbetrag ausgleichen - eine absolute Neuheit!