Mentale Probleme bei Alexander Zverev: "Fühle mich allein im Leben"

London/Hamburg - Tennis -Star Alexander Zverev (28) ist am Dienstag in Wimbledon schon in der ersten Runde gescheitert. Anschließend sprach er über mentale Probleme: "Es fällt mir schwer, außerhalb des Platzes Freude zu finden."

Die mentalen Probleme würden sich nicht auf den Tennisplatz beschränken, es sei ein generelles Gefühl in seinem Leben. "Ich habe mich noch nie so gefühlt. Es ist schwierig für mich, außerhalb des Platzes Freude zu finden", so Zverev.

Alexander Zverev will bis zum Turnier in Kanada in vier Wochen Antworten darauf finden, wie er aus dem Loch herauskommt. © Frank Molter/dpa

Die mentalen Probleme wirken sich auch auf seine Leistungen auf dem Court aus. Morgens habe er keine Lust, aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Das Gefühl kenne jeder. "Als Sportler beeinflusst es die Leistung stark. Genau das habe ich gerade", so Zverev. Er habe sich noch nie so leer gefühlt.

Dazu nannte er ein konkretes Beispiel. Es sei so: "Bei fünf beide im Tiebreak. Okay, ich serviere jetzt mit 136. Wenn ich das mache, ist es super. Wenn ich einen Doppelfehler mache, ist auch okay. Das habe ich noch nie gefühlt."

In den kommenden vier Wochen bis zum Masters-1000-Turnier in Kanada müsse er Antworten finden. "Ich muss mich selber wieder finden und verstehen, welche Menschen mir Freude bringen, was mir Spaß macht, was mich motiviert. Jetzt momentan ist das für mich die Nummer-eins-Aufgabe im Leben", so der angeschlagene Hamburger.

In Toronto würde er dann hoffentlich Antworten geben können.

Auf die Frage, welche Person derzeit wohl am wichtigsten für ihn sei, konnte der 28-Jährige zumindest schon eine geben.

"Meine Tochter macht mich glücklich, das ist die Person, die mich am glücklichsten macht im Leben momentan. Aber sie ist vier, normalerweise muss es andersrum sein, ich muss ihr Energie geben, muss sie glücklich machen - und nicht andersrum", sagte der Profisportler.