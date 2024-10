Sandplatz-König tritt ab: Rafael Nadal beendet Karriere!

"Doch alles in diesem Leben hat ein Anfang und ein Ende, und ich denke, dass jetzt eine angemessene Zeit ist, um eine Karriere zu beenden, die lang und deutlich erfolgreicher ist, als ich mir das jemals hätte vorstellen können."

"Die Realität ist, dass es einige schwierige Jahre waren, besonders die letzten beiden", sagte der zuletzt immer häufiger verletzungsgeplagte Nadal. "Ich war nicht in der Lage, ohne Einschränkungen zu spielen."

Das verkündete der 22-malige Grand-Slam-Sieger in einer emotionalen Videobotschaft an seine Fans.

Rafael Nadal geht als Rekordsieger der French Open in die Geschichte ein. © Christophe Ena/AP/dpa

Rafael Nadal begann seine Profikarriere bereits 2001, mit gerade einmal 18 Jahren holte er seine ersten von insgesamt 92 Turniersiegen.

2005, kurz nach seinem 19. Geburtstag, triumphierte der Mallorquiner zum ersten Mal bei den French Open. Unglaubliche 13 weitere Titel in seinem "Wohnzimmer" in Roland Garros ließ er folgen, ist so unangefochtener Rekordsieger des Pariser Grand-Slam-Turniers und erarbeitete sich den Spitznamen "Sandplatz-König".

Seine Karriere war von der dauerhaften Rivalität mit Roger Federer (43) und Novak Djokovic (37) geprägt, die "Großen Drei" übertrafen ihre jeweiligen Rekorde stets gegenseitig, bis am Ende 22 Grand-Slam-Siege sowie 209 Wochen an der Spitze der Weltrangliste für Rafael Nadal standen.

Bei Federer und Djokovic bedankte er sich noch einmal explizit: "Ich habe viele Stunden mit ihnen verbracht und viele Momente erlebt, an die ich mich den Rest meines Lebens erinnern werde."

Dann drückte er seine Dankbarkeit für sein Team, seine Familie, und schließlich seine Fans aus: "Abschließend kann ich nur sagen: Tausend Dank an alle und bis bald."