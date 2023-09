"Seid ihr dumm, oder was?": Daniil Medvedevs Rückfall in alte Muster

New York City (New York/USA) - Tennis-Superstar Daniil Medvedev (27) hat es sich schon wieder mit dem US-amerikanischen Publikum verscherzt. Bei seinem Sieg gegen den Australier Christopher O'Connell (29) in der zweiten Runde der US Open wurde der Russe zur Diva.

Daniil Medvedev (27) ist nicht New Yorks Liebling. © Mike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Medvedev gewann das Spiel im Louis Armstrong Stadium in New York City (USA) am Donnerstag in vier Sätzen mit 6:2, 6:2, 7:6 und 6:2.

Es lief daher nicht ganz so leicht wie in der Runde zuvor am Dienstag, wo der 27-Jährige noch in drei Sätzen Attila Balázs (34) problemlos aus dem Turnier kegelte und dabei nur zwei Spiele abgab.

Der Weltranglistendritte war sichtlich genervt und verlor mehrmals seine Fassung. Der Höhepunkt war dann ein Streit mit zwei Zuschauerinnen.

Die beiden Frauen waren offenbar gerade Getränke holen und auf dem Weg zurück machten ihre Laufgeräusche dem Tenni-Spieler bei seinem Aufschlag offenbar zu viele Geräusche.

"Könnt ihr mal ruhig sein? Seid ihr dumm, oder was?", fragte er in Richtung der beiden. Die nahmen etwas verlegen Platz, wussten aber wohl eigentlich gar nicht, was sein Problem war.

Auf X (ehemals Twitter) wurde der Clip geteilt.