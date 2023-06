Sie spielte sogar gegen Steffi Graf! Tennis-"Omi" bekommt Wildcard für Wimbledon

Ganze 14 Grand-Slam-Titel stehen in ihrer Vita. Acht Wochen stand sie auf Platz eins der Weltrangliste. Insgesamt vier olympische Goldmedaillen hängen bei ihr zu Hause. Eine davon gewann der Tennis-Star im Einzel im Jahr 2000 in Sydney.

Venus Williams war da zwar schon fünf Jahre Profispielerin, aber ihre Karriere nahm dann so richtig Fahrt auf.

In der legendären Regenschlacht musste sich die ältere Schwester von Serena Williams (41) aber der kurz vor dem Rücktritt stehenden "Fräulein Vorhand" geschlagen geben.

Venus Williams (43) erspielte über 40 Millionen Dollar (36,7 Millionen Euro) an Preisgeld. (Archivbild) © JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Jetzt ist die Power-Frau 43 Jahre alt und gehört längst nicht mehr zur Weltspitze. Auf Platz 674 wird die US-Amerikanerin laut wtatennis.com gelistet.

Aber sie macht noch von sich hören! Vor wenigen Tagen konnte sie sensationell nach über drei Stunden Spielzeit Camila Giorgi (31) besiegen.

Die Italienerin war die erste von Venus geschlagene Gegnerin aus den Top 50 der Weltrangliste seit 2019!

Vielleicht hat sich der "All England Club" davon beeindrucken lassen. Der Ausrichter des Wimbledon-Turniers erteilte ihr am Mittwoch eine Wildcard, welche der 43-Jährigen die Teilnahme am berühmtesten Tennisturnier der Welt ermöglicht.

Dieses hat sie übrigens fünfmal gewonnen. Die älteste Teilnehmerin aller Zeiten ist sie aber noch lange nicht.

Martina Navratilova (66) gewann 2003 das Turnier im Mixed. Die aus Prag stammende US-Amerikanerin war damals 46 Jahre alt.