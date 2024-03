Sie will weiter kämpfen! Tennis-Beauty Eva Lys macht Erkrankung öffentlich

Hamburg - Der Schritt fiel ihr nicht leicht! Tennis -Beauty Eva Lys (22) hat am Samstag eine rheumatische Autoimmunerkrankung öffentlich gemacht.

Tennis-Spielerin Eva Lys (22) leidet seit drei Jahren an einer Autoimmunerkrankung. © Frank Molter/dpa

Die in Kiew geborene und in Hamburg lebende Lys sah sich zu dem Schritt gezwungen, da zuletzt immer wieder Fragen nach ihrer körperlichen Gesundheit auftauchten.

"Im Jahr 2020, direkt nach meinem ersten ITF 25k-Titel, wurde bei mir eine rheumatische Autoimmunerkrankung (Spondylarthritis) diagnostiziert", erklärte die 22-Jährige auf ihrem Instagram-Account. Neben der sportlichen Belastung müsse sie sich seitdem auch dieser körperlichen Herausforderung stellen.

Dabei wird sie nach eigenen Angaben aber von ihrem Ärzteteam unterstützt, sodass sie ihrem "sportlichen Traum nachgehen und das Beste" aus sich herausholen kann. Dennoch sei Lys durch die Krankheit gezwungen, ihre Turnierplanung kurzfristig zu verändern und anzupassen.

Ihr bislang letztes Match hatte die Tennis-Spielerin Mitte Februar in Dubai absolviert, als sie in der dritten Qualifikationsrunde glatt in zwei Sätzen verloren hatte.