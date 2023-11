12.11.2023 14:37 Tennis-Hammer in Hamburg! Damen-Turnier zieht an diesen besonderen Ort

Das Tennis-Turnier der Damen findet im kommenden Jahr in Hamburg nicht mehr am Rotherbaum statt, sondern zieht in den Stadtpark um.

Von Robert Stoll

Hamburg - Das sind tolle Neuigkeiten! Im kommenden Jahr schlagen die Tennis-Damen der WTA-Tour nicht mehr am Hamburger Rotherbaum auf, sondern mitten im Stadtpark. Das Turnier dient als letzter Vergleich vor den Olympischen Spielen in Paris. Noma Noha Akugue (19) zog in ihrer Heimatstadt in diesem Jahr überraschend ins Finale ein. © Frank Molter/dpa "Unsere Message lautet: Damentennis gehört nach Hamburg, und ich bin sehr happy, dass wir diese geniale Lösung gefunden haben", erklärte Turnierdirektorin Sandra Reichel (52) in einer Pressemitteilung. Zwischen Planetarium, Stadtparksee und Freilichtbühne soll der Center Court entstehen. "Der Stadtpark ist eine Traum-Location! Wir sind mitten im Grünen, und die Stars werden hautnah zu erleben sein wie bei kaum einem anderen Turnier weltweit", so die 52-Jährige. Wann genau die Damen-Elite in der Hansestadt aufschlagen wird, ist noch unklar. Bislang steht nur fest, dass der Wettkampf in dem zweiwöchigen Zweitfenster zwischen Wimbledon und Olympia (15. bis 26. Juli) ausgetragen wird. Tennis "Es ist sehr hart, jeden Tag Babys sterben zu sehen": Tennis-Star bricht nach Sieg in Tränen aus "Ich sehe unser Turnier als perfekte Vorbereitung für Olympia: Wir spielen wie in Paris auf Sand, hier kommen die Spielerinnen in echter Idylle nochmal zur Ruhe, und die Wege nach Paris sind kurz", freute sich auch Turnierbotschafterin Andrea Petkovic (36). Top-Damen-Tennis kehrte erst 2021 wieder zurück nach Hamburg 2021 stand die ehemalige Weltrangenliste-Neunte noch selbst im Finale. Sie weiß um die Bedeutung Hamburgs für das Damentennis in Deutschland. Schließlich stehen derzeit mit Tamara Korpatsch (28), Eva Lys (21), der diesjährigen Finalistin Noma Noha Akugue (19) und Ella Seidel (18) vier Hamburgerinnen in den Top-200 der Welt. "Eine Stadt, die vier Weltklasse-Spielerinnen stellt, dürfte einmalig in der Welt sein", betonte Petkovic. "Deswegen war klar, dass wir für diese Spielerinnen, aber auch für alle Hamburger Tennisfans, auch im Jahr 2024 ein Frauenturnier ausrichten wollen." Im Jahr 2021 kehrte das Damen-Tennis nach 19-jähriger Abstinenz wieder nach Hamburg zurück. Während sie 2021 noch eine Woche für den Herren aufschlugen, fand die Veranstaltung in den vergangenen beiden Jahr gemeinsam mit den Männern statt.

Titelfoto: Frank Molter/dpa