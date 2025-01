Tennis-Märchen geht weiter! Fans widmen Eva Lys eigenen Song

Hamburg/Melbourne - Was für eine Geschichte! Deutschlands Tennis -Hoffnung Eva Lys (23) steht nach einem Dreisatz-Sieg über die Französin Varvara Gracheva (24) in der dritten Runde der Australien Open. Von den Fans gab es unmoralische Angebote.

Eva Lys (23) sank nach ihrem Sieg zu Boden. © Manish Swarup/AP/dpa

Erst fiel sie zu Boden, anschließend gab es Umarmungen für ihre Mutter, Bundestrainer Torben Beltz (48) und ihre kleine Schwester Isabela (8).

Lys hatte gerade erst ihren größten Erfolg bei einem Grand-Slam-Turnier. Noch nie zuvor hatte die in Hamburg lebende Tennis-Spielerin die dritte Runde bei einem der größten Turniere der Welt erreicht.

"Wortlos glücklich", nannte die 23-Jährige ihren Zustand bei Eurosport nach der Partie. Angetrieben von den Fans pushte sich die Weltranglisten-128. auf Nebenplatz 6, der aufgrund einer zweistöckigen Bar an einer Seite auch Party-Court genannt wird, zu Höchstleistungen.

"Wenn man das das erste Mal erlebt, hat man keine Worte dafür. Ich habe jede Sekunde genossen", sagte sie dazu. Und das konnte sie auch. Einige Fans dichteten den DJ-Ötzi-Song "Hey Baby" um. "Hey Eva, i wanna know, if you be my girl", schallte es über den Platz. "Wenn die Leute im Chorus über einen singen, ist das schon ein totaler Bonus", gestand Lys.

Mit dem Zweitrunden-Erfolg geht das Märchen der Deutschen weiter, dabei hätte sie eigentlich schon gar nicht mehr in Melbourne sein sollen. Lys war zuvor in der dritten Runde der Qualifikation ausgeschieden und war erst wenige Minuten vor ihrem ersten Match als Lucky Loserin ins Hauptfeld gerutscht.