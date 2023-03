Tennis-Star muss sich während Halbfinale übergeben - und wird dafür auch noch bestraft!

Das Problem dabei: Die Schiedsrichterin musste sich an die Spielregeln halten und dem Tennis-Star kurzerhand eine Zeitstrafe aufbrummen, weil er seinen Aufschlag nicht rechtzeitig durchgeführt hatte!

Am gestrigen Samstag spielten die beiden in Acapulco um den Einzug ins Finale der Mexican Open und es sollte eine denkwürdige Partie werden - immerhin belegen die zwei Kontrahenten die Plätze fünf (Fritz) und 23 (Paul) auf der Tennis-Weltrangliste.

Bittere Partie für Taylor Fritz: Nicht nur musste er sich während dem Match übergeben, am Ende verlor er auch noch gegen Tommy Paul. © RODRIGO ARANGUA / AFP

Das Tennis-Match selbst entwickelte sich derweil zur längsten Partie in der 30-jährigen Geschichte der Mexican Open. In einem spannenden Schlagabtausch schenkten sich die beiden US-Amerikaner nichts und am Ende gewann dann Tommy Paul mit 6:3, 6:7 und 7:6 - und das nach sage und schreibe 3 Stunden und 25 Minuten.

Für den glücklichen Halbfinal-Sieger ging es am heutigen Sonntagmorgen gleich ins Endspiel gegen den Australier Alex de Minaur (24). Der steht auf der Tennis-Weltrangliste auf Platz 22 und damit nur einen Rang über Paul.

Immerhin ging das Finale des ATP-500-Events von Acapulco ohne Magenprobleme der beiden Spieler über die Bühne.

Letztlich setzte sich im Endspiel der Australier mit 3:6, 6:4 und 6:1 gegen den US-Amerikaner durch und so heißt der Gewinner der Mexican Open: Alex de Minaur!