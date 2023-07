Tennis-Star sucht die große Liebe: Wimbledon-Siegerin nutzt Dating-App

Venus Williams (43) ist bei Fotografen ein beliebtes Fotomotiv, hier bei den Oscars im vergangenen Jahr. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Venus Williams macht nicht nur auf dem Tennisplatz eine gute Figur. Auch abseits des Feldes ist die 43-Jährige eine gefragte Frau, wird von Fotografen vor allem auf roten Teppichen gern abgelichtet. Da sollte es für den Sportstar doch auch ein Leichtes sein, den passenden Partner zu finden.

Seit sich Williams im Sommer 2019 von ihrem zwölf Jahre jüngeren Freund Nicholas Hammond getrennt hat, ist es rund um das Liebesleben der Amerikanerin ruhig geworden. Bis zum Start des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon vor gut einer Woche.

Williams, die das renommierte Turnier in London schon fünf Mal gewinnen konnte, nahm auch in diesem Jahr wieder teil, unterlag allerdings an Tag eins der Ukrainerin Elina Switolina (28) in zwei Sätzen.

Danach hatte die 43-Jährige Zeit, sich auf dem Dating-Markt umzusehen. Das berichtete The Sun, Großbritanniens größtes Nachrichtenmedium.