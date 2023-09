"Fühle mich wie ein Zombie": Unbekannte Krankheit breitet sich während der US Open aus

New York City (New York/USA) - Die diesjährige US Open ist im vollen Gange. Aber fast unter dem Radar der Weltpresse geht offenbar ein Virus um. Denn es zeigen sich sowohl unter Sportlern als auch unter Journalisten eigenartige Symptome.

Dominic Thiem (30) versuchte es, aber es ging einfach nicht. Der Österreicher musste gegen Ben Shelton (20, USA) aufgeben. © Mike Stobe/Getty Images/AFP

Viele Spieler zeigen Anzeichen von Erkältung und Magenbeschwerden, hervorgerufen durch eine unbenannte Krankheit, berichtet die tschechische Blesk. Manche Profis sahen sich sogar gezwungen, das Turnier zu verlassen.



Das in Flushing Meadows (New York City) ausgetragene Turnier US Open ist ein Highlight im Tenniskalender und das finale Grand-Slam-Ereignis des Jahres. Jährlich zieht es mehr als 500.000 Tennisfans in Amerikas Metropole. Doch dieses Jahr mischen sich unter die begeisterten Rufe auch Hustenanfälle und Schnäuzen.

Ben Rothenberg (38), ein bekannter US-amerikanischer Sportjournalist, war der Erste, der diese Entwicklungen über Social Media bekannt machte.

"Es ist offensichtlich, dass viele im Presseraum und in der Spielerlounge mit Husten und Schnupfen zu kämpfen haben", teilte er auf X (ehemals Twitter) mit.