Völlig verrückte Szenen! Tennis-Profi verliert komplett die Nerven

Cincinnati (USA) - Was war denn mit ihm los? Der japanische Tennisspieler Yoshihito Nishioka (28) startete eigentlich gut in sein Sechzehntelfinale in Cincinnati gegen Hubert Hurkacz (27), hatte den weitaus höher gerankten Polen am Rande einer Niederlage. Als es jedoch plötzlich schlechter lief, eskalierte er völlig!