Tragödie bei kontroversem Rennen: Pferd stirbt, Reiterin verletzt

Tragödie beim Grand National. Das Foto zeigt Willy de Houelle und Reiterin Rachael Blackmore (35) am Tag ihres schlimmen Sturzes. © IMAGO / Galoppfoto

Wie britische Medien übereinstimmend berichteten, stürzte Blackmore mit ihrem Pferd bei dem zweiten Rennen des Turniers am Donnerstag - dem Eröffnungstag des Grand National.

Laut The Independent kam Blackmore nach ihrem schweren Sturz an einer Hürde von selbst wieder auf die Beine und wurde in einem Krankenwagen behandelt. Für Willy de Houelle endete der Sturz tödlich.

Ein Sprecher der Rennbahn gab gegenüber Mirror an, dass das Pferd nach Einschätzung von Veterinärmedizinern so schwer verletzt wurde, dass es eingeschläfert werden musste. Beim Grand National sind derartige Stürze keine Seltenheit.